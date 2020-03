Els júniors no poden vèncer un Barça imbatut

El Catalana Occident va caure en la visita del Barça al Vell Congost el dia de la reaparició de Marc Peñarroya. Els blaugrana, imbatuts, s'asseguren el liderat de la segona fase amb dos partits menys.

El partit va començar de cara per als manresans. Al minut vuit el marcador mostrava un 23-11 per als locals. Els blaugrana, però, s'activarien als últims dos minuts i retallaven vuit punts ràpidament. L'avantatge encara era bo per a un Catalana que s'enduia el període (31-19). Ja al segon, el Barça va millorar notablement en atac. Forts en el triple i intensos en defensa, els manresans pagarien la intensitat rival amb una davallada important en l'anotació. Tot i això, l'equip no va abaixar els braços i continuaria intentant fer el seu joc. El parcial era de 14 a 25 per al Barça i, tot i l'igualat domini en el marcador dels manresans, la tendència canviaria en la segona part. El descans donaria impuls als júniors manresans, que aconseguirien el màxim avantatge des del primer parcial, aquest cop, però de només cinc punts. El Catalana intentava estirar el màxim el domini, però a partir del minut 25 de partit la superioritat blaugrana es feia oficial. Així, el que restava de parcial seria territori blaugrana amb un 2 a 12 que canviava el dominador del marcador per primera vegada en el partit.

Marc Peñarroya (13 punts), que venia de quatre mesos aturat per una lesió a la cama dreta, ho continuava intentant, però la falta de ritme de competició se sumava al cansament global de l'equip en els darrers minuts. Al final, el Barça s'enlairava fins a quasi els 100 punts gràcies a un triple en el dar-rer segon del partit anotat per Pau Tendero. Tot i perdre de forma clara al final, el Catalana Occident va fer un dels partits més competits i ben disputats en aquesta segona fase de la categotia de júnior preferent.