El juvenil del Vicentí no té fluïdesa i és derrotat per un rival directe a casa

El Futsal Vicentí tenia aquest cap de setmana una gran oportunitat per deixar enrere els llocs de descencs davant l'Entreculturas Montesión, però no ho va saber aprofitar. Els bagencs no van tenir fluïdesa en el seu joc i van anar a remolc durant gran part del matx. El conjunt visitant, amb un sistema defensiu intens i ordenat, va anul·lar el joc ofensiu local i en atac es trobava encertat per anotar les dues primeres dianes del partit, 0-2. Els locals van aconseguir escurçar la diferència abans d'acabar el primer temps, 1-2. Només començar la represa, el Vicentí va rebre la tercera diana, que tornava a distanciar els visitants, 1-3. A partir d'aleshores, els locals es van bolcar a l'atac, amb més cor que cap, i van aconseguir el 2-3, que tornava a ajustar un marcador que ja no es va moure més.