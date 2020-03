L'actitud manresana evita una derrota engruixida amb el líder

El Bàsquet Manresa va caure al Palau Blaugrana on en el segon quart es va avançar. L'equip de Pedro Martínez va saber lluitar fins el final deixant la derrota en 12 punts quan el desavantatge va arribar a ser de 19.



Brandon Davies, un malson

El Manresa va començat el partit amb Cvetkovic, Jou, Vaulet, Eulis Báez i Kravish. Per part blaugrana, els escollits per Pesic van ser Hanga, Higgins, Abrines, Mirotic i Davies. Aquest va fer la primera cistella i després ha posat un tap a Kravish. Vaulet va convertit el 4-2 en una penetració i el Baxi va igualar amb un mig ganxo de Kravish. Brandon Davies va fer la primera tibada (9-4).

Els punts d'Aleks Cvetkovic mantenia a prop els manresans (11-8) i Dulkys rellevava Jou. La qualitat de Mirotic es va imposar per eixamplar el marge (17-8). Es vaqueixar Mirotic per una falta no assenyalada i va rebre rècnica. Tot i així, el Barça manava amb un 22-10 i l'afició del Blaugrana es queixava molt per les 6 faltes xiulades als de Pesic, per cap al Manresa, que va retallat fins un 22-14 a dos minuts per acabar el quart. En el Baxi ara jugaven Pere Tomàs i William Magarity que va esmatxat el 22-16. Pau Ribas va deixat el 24-16 al final del primer quart del partit.



Festival manresà des de 6,75

Un triple de Pau Ribas (27-16) va obert el segon període però el Manresa no va afluixar i Mitrovic va culminat un contracop per fer el 27-20. Vatornat Nikola Mirotic i el Barça tenia ara en pista també Víctor Claver i Kuric. El Manresa podia anar anotatant des de sota cistella, ara gràcies a Pere Tomàs que també va convertit el primer triple dels del Congost, el 31-25.

Després d'un temps mort, Aleks Cvetkovic (33-28) va encistellar el segon triple manresà, i Báez va fer el tercer (33-31).

Dos triples de Pere Tomàs van suposar el 37-37. I la que era ja la sisena cistella des de 6.75 sense error del Baxi, ara de Jou, va ser el 37-40, primer avantatge per als manresans que van aguantar al davant fins el 39-42 de Kravish. Un triple d'Abrines era l'empat i els locals van anar al ja descans amb un 47-42 a favor. L'àrbitre Hierrezuelo va deixar passar una clara falta a Kravish en la darrera acció d'aquest segon quart que hagués pogut retallar una mica la diferència.



El Barça es torna a escapar

El Manresa va tornar a la pista amb els mateixos cinc homes del principi però sense l'encert del segon quart i el Barça va obrir un marge de 15 punts, amb el 62-47 del minut 26. Dani Pérez anava a la banqueta amb molèsties a la cama. Una anitesportiva que va rebre Abrines va permetre als del Congost retallar (64-51), tot i que els de Pesic dominaven altre cop de 16 punts (70-54) en acabar el tercer quart.



El Baxi s'acosta a 8 punts

El Barça no afluixava i Oriola va posar el 77-58 a manca encara de sis minuts pel final. La notícia més positiva era que tornada a la pista Dani Pérez i el Manresa va reaccionar gràcies a un parcial de 0-10 en un minut (77-68).

Amb un tir lliure, Guillem Jou encara va apropar més el Baxi en el marcador (77-69). La tornada de Brandon Davies va suposar el 79-69 amb una esmatxada i els del Barça es van evitar sorpreses tot i que el Manresa va continuar concentrat i Kravish convertia el 82-73 a manca de 2'30''. Al final, la derrota va ser de dotze (86-74).