Junyent rep el premi de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport

En el marc del sopar anual de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport (ACDE) , l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va rebre la distinció com a millor dirigent polític del 2019. Aquesta associació el que fa és guardonar, un cop a l'any, els dirigents i exdirigents esportius catalans i persones rellevants del món de l'esport que, per la seva trajectòria vital i professional, en siguin mereixedors. En l'acte, celebrat al Reial Club de Polo de Barcelona, Junyent va agrair «el premi» i va mostrar-se «molt honorat per poder intervenir en nom de tots els premiats». Com Valentí Junyent, també van rebre el premi en la categoria de dirigents polítics Carles Pellicer, alcalde de Reus, Mercè Conesa, del Port de Barcelona, Josep Mayoral, alcalde de Granollers, i Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.