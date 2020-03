L'Espanyol només pot empatar i es manté a cinc punts de la salvació

L'Espanyol va obtenir un empat contra l'Atlètic de Madrid, un resultat que en altres circumstàncies, tenint en compte el rival, es podria considerar positiu, però que ara sembla força poca cosa en la lluita per evitar el descens. Els blanc-i-blaus van fer una bona primera part, però van encaixar un gol a l'inici de la represa i es mantenen cinc punts per solta de la salvació, que la marca el Celta.

Abelardo no va situar dos davanters fixos com altres vegades i, a més, les baixes de David López i Marc Roca el van obligar a redibuixar la zona ampla. Tot i això, la posada en escena va ser positiva, tot i un ensurt inicial de Carrasco, i Bernardo va avisar abans que Wu Lei tranqués Lodi per la dreta, centrés i Savic introduís la pilota a la porteria lluitant amb De Tomás.

L'Espanyol hauria pogut marcar el segon en un xut al travesser de Víctor Sánchez i una aproximació d'Embarba, però no ho va fer i va ser castigat a l'inici de la represa, quan Saúl va empalar un rebot en un tir de falta i va batre Diego López d'un fort xut. El domini de l'Atlètic va passar a ser total i hauria pogut anotar el segon en una doble rematada de Joao Félix i Morata als pals. L'entrada al camp de Melendo va provocar que els locals controlessin més el joc i no patissin tant. Fins i tot Bernardo va tenir, amb el cap, la possibilitat de vèncer.