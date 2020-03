L'Igualada arriba sense forces al final i l'Almeda ressorgeix amb uns deu últims minuts efectius

L'Igualada no va poder aprofitar, a la pista de l'Almeda, la confiança assolida en vèncer el Roser en la jornada anterior i va acabar caient tot i donar guerra en molts minuts de partit.

L'Almeda, un dels rivals amb menys punt en contra de la categoria, es va mantenir fort des de l'inici. Els punts arribaven a prop de cistella pels dos equips, en un primer període net i pràcticament sense interrupcions. Així, les locals, menys lineals i més dinàmiques que les de l'Igualada, trobaven més facilitats per anotar i van vèncer al primer parcial (20-12). Al segon, l'Igualada faria un pas endavant en atac i en defensa. L'Almeda patia un parcial en contra de 3-10 i el marcador s'ajustava per primera vegada (23-22). Els nervis es van apoderar de les locals a l'equador del quart, però les igualadines no van aprofitar els tirs lliures (2/8). No obstant això, el matx arribava al descans amb el marcador ajustat 31 a 28.

A la represa, les igualadines afluixaven en atac fruit del cansament acumulat, però l'Almeda entrava en un espiral d'errors en el tir. Tot i veure's dominades en el tercer quart, les locals van sortir renovades en un darrer període en el qual van acabar alliçonant l'Igualada.