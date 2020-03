El Manresa emprarà la primera part de la subvenció federativa per pagar alguns endarreriments

Després de la tempesta esportiva que ha representat la setmana passada la marxa del coordinador i entrenador del cadet A i aleví A, Xavi Baldajos, conjuntament amb altres tècnics del futbol base del Manresa, per discrepàncies amb la manera de fer de la junta gestora, el club pot anunciar bones notícies per poder solucionar, encara que sigui parcialment, els greus problemes econòmics que arrossega l'entitat.

I és que la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha confirmat, per al Manresa, la subvenció del programa anomenat Impulso 23. Es tracta d'una ajuda de 42.0oo euros pel que la RFEF anomena «professionalització» i 4.000 més per «desplaçaments». En el cas de la primera quantitat, en els propers dies el Manresa ha de rebre el 50%, és a dir, 21.000 euros.

Aquesta quantitat, segons el secretari de la junta gestora, Pere Arévalo, ha de servir per «pagar alguns endarreriments al cos tècnic i jugadors del primer equip i per als entrenadors del futbol base». Respecte a la situació real de l'economia del Manresa, Arévalo va comentar que «aquesta setmana el tresorer Manel Villaplana té previst tancar l'auditoria conjuntament amb el president anterior Luis Villa».

Pere Arévalo va ser present dijous passat a la reunió convocada per la RFEF a Madrid per donar més detalls d'aquest programa Impulso 23. El secretari de la gestora ha comentat a Regió7 que, «pel que vaig poder entendre, el Manresa és dels pocs clubs de Segona B i Tercera que encara fa la majoria d'operacions sense passar per Hisenda. La majoria d'entitats, com a mínim, està al 50%, també els catalans. Això vol dir que el Manresa s'ha de començar a posar les piles. Precisament aquestes subvencions són per això, per ajudar a pagar els impostos». I respecte a l'economia, Arévalo va destacar que «el sorteig del viatge a Nova York està funcionant molt bé i, a més a més de la subvenció aprovada pel ple de l'Ajuntament, estem pendents de la que atorga la Federació Catalana pel futbol femení.