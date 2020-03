El Martorell no pot vèncer el Viladecans a casa i es complica la permanència

El Martorell no va poder aconseguir donar continuïtat a la victòria en la darrera jornada de la lliga, a casa davant del Catllar (1-0), i va patir una dolorosa derrota davant del Viladecans, rival directe per la salvació. Amb aquesta der-rota, l'equip martorellenc entra en zona de descens.

El partit va començar favorable a l'equip visitant. Al minut 7 de joc, el jugador del Viladecans Osorio va aprofitar una excel·lent centrada per la banda per rematar tot sol a plaer i posar el 0-1 en el marcador. A partir del gol, l'equip de casa va intentar capgirar la dinàmica i va gaudir d'ocasions sense encert. Es va arribar al descans amb aquest mínim favorable al conjunt visitant. A la represa, l'equip dirigit per Albert Nualart va intentar reaccionar, però sense encert. Els jugadors locals van pressionar fins a l'últim moment, però sense poder sumar cap punt. En la propera jornada, el Martorell visitarà el Mollerussa, un rival directe.