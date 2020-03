Més de 420 ciclistes fan de la Corriolada del Collbaix un gran èxit de participació

Una proposta consolidada i amb prou al·licients per continuar creixent. L'edició d'enguany de la Corriolada de Collbaix va ser la més concorreguda de les cinc que s'han desenvolupat fins ara.

Més de 420 ciclistes van prendre la sortida d'aquesta pedalada de caràcter familiar, lúdic i participatiu i van completar un dels tres recorreguts dissenyats per l'organització, és a dir, una setantena més que en l'edició del 2019.

La presència d'aficionats al ciclisme de muntanya de les Terres de l'Ebre i de l'Estat francès va evidenciar el prestigi que ha assolit l'esdeveniment impulsat pel VEC Cicling & Run de Sant Joan de Vilatorrada. A més, enguany, la Corriolada va tenir una ciclista d'excepció: la francesa Laetitia Roux, campiona del món i d'Europa d'esquí de muntanya.

Tal com és habitual, els participants van poder optar per un circuit de dificultat mitjana, de 32 km i 850 m de desnivell positiu; per un de 40 km i 1.200 m de desnivell, i l'exigent recorregut de 51 km i 1.500 m de desnivell. Per adequar aquests traçats, els membres del VEC Cicling & Run van haver de treballar en la neteja i recuperació de dos trams de corriols oblidats.

El circuit de 51 km va conduir els ciclistes cap a l'obaga del Collbaix, la zona de Torreblanca, el Collet, la part nord dels plans de Fals, la masia de cal Xamal, l'església de Santa Maria del Grau, el nucli urbà de Fals, la Mallencosa, Monistrolet i els plans del Suanya.