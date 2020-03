El Nàstic goleja la Damm i assalta la cinquena posició

El Gimnàstic de Manresa juvenil va trencar una dinàmica de tres partits consecutius sense gua-nyar, després de golejar al camp de la Damm en un partit rodó. Amb aquest triomf, l'equip dirigit per Adrià Talavera assalta la cinquena posició i manté l'avantatge de dos punts respecte de la zona d'ascens.

El conjunt manresà va tenir una excel·lent posada en escena en un complicat camp. L'equip bagenc es va fer amb el control del partit i, ja al minut 7, Jordi García va obrir la llauna. Els jugadors visitants no van reduir la intensitat en cap moment i Juanma, deu minuts més tard, va encarrilar els tres punts amb el segon gol. A la represa, els locals van intentar capgirar la dinàmica però van topar amb un conjunt manresà que va sentenciar amb el tercer gol, de Hamza. A les acaballes, Jordi García va fer el seu doblet particular per sentenciar el partit.