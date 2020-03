La Salle es retroba amb el triomf enfront l'Olesa

La Salle Manresa es va retrobar amb la victòria a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Nou Bàsquet Olesa, en un matx entre dos conjunts de les nostres comarques.

En la primera meitat hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Els visitants van aprofitar la seva superioritat física, mentre que els locals ho contrarestaven amb un joc dinàmic i de ritme que els permetia anotar cistelles fàcils i al contraatac. El primer quart es va tancar amb un resultat de 19-15, i en el segon la tònica no va variar gaire. D'aquesta manera, es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de diferència per als jugadors entrenats per Toni Mañosas (43-38).

En la segona meitat, els bagencs van ajustar la defensa sobre els interiors olesans, i això els va permetre ampliar la renda fins als deu punts al final del tercer quart (58-48). En els darrers deu minuts, el conjunt d'Olesa de Montserrat va plantejar diverses defenses zonals per mirar d'acostar-se, però els manresans van tenir paciència i encert per tal d'atacar-les correctament. En la propera jornada, La Salle Manresa S. Gol visitarà la complicada pista del Sant Quirze, el proper dissabte 7 de març a partir de les set de la tarda, mentre que el Nou Bàsquet Olesa rebrà al seu pavelló el Pallejà, el mateix dia a tres quarts de sis de la tarda.