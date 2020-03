El San Mauro s'avança dues vegades però no és capaç de sentenciar el partit a temps

El San Mauro va aconseguir un empat contra el Marianao Poblet que l'ajuda a continuar en la seva lluita per evitar la zona de descens. Els de Santa Margarida de Montbui s'han passat gran part de la temporada a la cua de la classificació, però després de sumar un nou punt han pogut escalar una posició i deixar enrere el Sant Joan Despí, l'últim classificat. En el partit, els grocs van anar al capdavant en gairebé totes les fases, però vam ser incapaços de mantenir els avantatges de què van disposar. L'equip d'Aleix Ribas va disputar un gran partit i es va avançar al minut 19 després d'una bona combinació entre els seus jugadors d'atac. Però, abans d'arribar al descans, el Marianao Poblet va empatar el duel i deixava que tot és decidís en el segon temps. A la represa, els locals van disposar de diverses oportunitats per avançar-se, però no va ser fins al minut 69 que ho van aconseguir. Semblava que tot se'ls posava de cara quan, amb els visitants ja llançats a l'atac, el San Mauro va trobar l'espai necessari a l'esquena de la defensa del Marianao, encara que no va ser capaç de materialitzar les oportunitats per sentenciar el partit. Minuts després, els de Sant Boi de Llobregat van tornar a empatar el partit, tirant per terra tot l'esforç dels jugadors locals.