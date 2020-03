Setién: «Havíem advertit de treure la pilota amb rapidesa però és complicat contra jugadors així»

Quique Setién va intentar treure ferro a la derrota del seu equip d'ahir al Bernabéu, la tercera que pateix, entre lliga i Copa, des que és al càrrec. I totes elles sense marcar. El tècnic cantàbric va explicar que «hem fet una bona primera part i ells ho han fet millor a la segona. Teníem bastant controlat el partit, però hem començat a cometre algunes imprecisions i pèrdues. Ens han pressionat intensos a dalt i això ens ha generat desconfiança i hem passat problemes».

Per a l'entrenador barcelonista, que havia guanyat els dos últims cops que havia visitat el Bernabéu, «de vegades és normal que tu fallis, però encara més quan el rival et pressiona com ha fet el Madrid. Havíem advertit que calia treure la pilota amb rapidesa per evitar aquesta pressió, però no és fàcil contra jugadors així», en referència als blancs.



Res decidit

Setién també va parlar de les característiques de l'equip. Segons ell «no és fàcil atacar i defensar a la vegada. Hem aconseguit controlar la pilota moltes més vegades, però el que ha passat a la segona part són fases del partit que es passen i al final depèn tot de l'encert que tinguis» de cara a porteria.

Respecte del paper de Messi, «tenim d'altres jugadors, però és cert que Messi és importantíssim. No ens hem d'obsessionar amb que serà l'únic jugador que marqui. D'altres jugadors han tingut ocasions». de tota manera, segons el seu punt de vista, la derrota «encara no té un gran significat perquè això pot donar moltes voltes».

Per la seva banda, Busquets va incidir en què «hem perdut el control per les pèrdues de pilota. No sabem sortir bé del servei de porteria quan ens pressionen un contra un. De vegades no estàs encertat en alguna pilota i corres un risc, tot i que crec que nosaltres tenim més futbolistes per minimitzar-ho». El centrecampista va lamentar que «aquesta era un oportunitat per treure distància i no ha pogut ser. A la segona part tot ha canviat i en un rebot en una jugada desgraciada han fet l'1-0».