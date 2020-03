El Solsona s'imposa per la mínima a l'Albi tot i no mostrar un gran joc

El Solsona va aconseguir sumar tres punts més després d'enfrontar-se a l'Albi, en un partit molt disputat. Els solsonins van modificar la seva formació, amb una defensa formada per tres jugadors, per tractar d'adaptar-se a les reduïdes dimensions del camp que visitaven. Els visitants van començar el partit portant la iniciativa, mentre que els seus rivals abusaven del joc directe al mateix temps que es mantenien replegats al seu camp, per evitar que el Solsona es pogués sentir còmode mentre atacava. Els blanc-i-blaus volien dominar la possessió de la pilota, però el terreny de joc, d'herba natural, era força irregular i complicava la creació d'un joc basat en el toc i la passada. Tot i això, el Solsona va aconseguir trencar l'empat inicial, després que El Morabiti aprofités un error defensiu per plantar-se sol davant del porter rival i fer el 0 a 1 amb un bon tir creuat. Instants abans d'arribar al descans, els visitants van gaudir d'un llançament de penal per deixar pràcticament sentenciat el partit, però el golejador solsoní no aprofitaria l'oportunitat. A la represa, el Solsona seguia dominant el partit, però l'Albi, en una acció aïllada, va rebre un penal que utilitzarien per posar les taules en el marcador. Amb l'empat es van viure moments de nervis i tensió entre els visitants, que venien de perdre en la darrera jornada i sabien de la importància del duel. A l'equador del segon temps, també de penal, Lorca va fer l'1 a 2, que donava certa tranquil·litat al Solsona. Els locals seguien llançant pilotes a l'àrea de forma desesperada amb l'objectiu d'aconseguir l'empat, que va permetre que el Solsona sortís ràpidament al contracop per sorprendre el rival, encara que no van poder ampliar la diferència de gols.