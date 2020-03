El bagenc Miqui Riera es penja l'or català sub-18 en els 3.000 llisos, a Sabadell

Els atletes de l'Avinent Manresa i del CA Igualada Petromiralles van tenir una destacada actuació en els Campionats de Catalunya sub-18 i dels 3.000 llisos sub-20, en els dos casos en pista coberta, celebrats a Sabadell.

El CAM va sumar sis medalles (una d'or, dues d'argent i tres de bronze), totes elles en el català sub-18. Títol per a Miqui Riera en els 3.000 llisos amb 8' 58'' 81; subcampionats per a Biel Salas en els 60 tanques amb 8'' 06 i per a Claudia Galán en alçada amb 1,64 m; i bronzes per partida doble per a Jan Díaz en els 60 llisos amb 7'' 17 (m.m.p.) i llargada, saltant uns destacats 6,81 m (m.m.p.); i per a Núria Ballarín en els 3.000 marxa amb 16'32''46. Els representants del club manresà també van aconseguir set posicions de finalista: Pol Guiral (1t en els 3.000 marxa amb 16' 58'' 41), Carlota Soler (4a en els 1.500 llisos amb 4'51'41), Cèlia Castilla (4a en llargada amb 5,13 m), Rut Tristany (4a en triple amb 11,48 m (m.m.p. i mínima estatal), Berta Eslava (5a en llargada amb 5,02 m), Cristina Landa (6a en els 3.000 llisos amb 11' 46'' 69) i Cèlia Teixidor (6a en perxa amb 3,05 m).

Amb aquests resultats, l'Avinent Manresa es va situar en un bon segon lloc a la classificació per equips, entre 55 entitats classificades en el català sub-18.



Un bronze per al CAI

El CAI va tenir-hi set atletes, assolint un bronze i sis llocs de finalista. Riduan Boulbayem era tercer en els 3.000 llisos del català sub-20 amb un temps de 9' 12'' 43; Roger Súria fou quart en els 3.000 llisos sub-18 amb 9' 13'' 71; Anna Torras, sisena en els 3.000 llisos sub-20 amb 10' 52'' 15; Aleix Llorens va acabar cinquè en pes amb 12,95 m; Joan Sendra era també cinquè en els 60 tanques amb 8'' 39 (8'' 28 a semifinals) i novè en alçada amb 1,75 m, ressentint-se d'una lesió en el decurs de l concurs; Laura Giménez, cinquena en els 3.000 marxa amb 17' 17'' 64; i Mar Planas, desena en triple salt amb 10,39 m.