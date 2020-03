La SA Súria tindrà dos competidors a l'estatal de jiu jitsu, Solsona i López

arxiu particular

Des de l'esquerra, Eduard Solsona, Gaspar Gamisans, Enrique López i Aleix López arxiu particular

Es va disputar a la localitat de Lloret de Mar el Campionat de Catalunya de jiu jitsu en categoria sènior i en les modalitats de Fighting (lluita ) i Ne Waza (combat a

terra ). La SAS de Súria hi ha va ser representada per dos competidors, Eduard Solsona i Aleix López, en lluita -77 kg. Eduard Solsona, minvat per unes molèsties físiques, va assolir una meritòria tercera posició després de desfer-se en primer lloc de Sergi Ayala (Esportiu Badrena ) i caure posteriorment amb José Sánchez (Montserrat). En la repesca va assolir el bronze al derrotar a Cristian Gómez (Esportiu Badrena).

Aleix López, encara en edat júnior, va superar a Kamil Fazil ( Okamishin ), Cristian Gómez i a José Sánchez a la final, penjant-se l'or. Ambdós han obtingut el pas al Campionat d'Espanya sénior que es disputarà a la localitat de Cubas de la Sagra dies 14 i 15 de març. També va participar de la SAS, Enrique López com a taula-anotador. Gaspar Gamisans, tècnic de la SAS , va exercir com a director d'arbitratge.