Les samarretes solidàries es lliuren aquesta tarda

? Aquesta tarda, a partir de les 19.30 hores a la sala Seven Seven (c/ Caietà Mensa, polígon els Trullols), es durà a terme l'acte d'entrega de les samarretes especials que els jugadors del Baxi Manresa van lluir en el darrer partit de lliga al Nou Congost, davant el Casademont Saragossa. Posteriorment al partit, el club va fer una subhasta a través del seu lloc web a benefici de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, que va aconseguir recaptar un total de 14.172 euros, 5.000 dels quals de Ricky Rubio, que va guanyar la de Pere Tomàs. Seran a l'acte el president i consellers del Bàsquet Manresa, representants de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, els guanyadors de les licitacions, la plantilla del Baxi Manresa i diversos patrocinadors de l'equip.