El Baxi visualitza l'entrega en la lluita contra el càncer

Entrega és una paraula polisèmica. D'una banda, vol dir fer lliurament d'un objecte. De l'altra, és el suport a una persona o a un ideal. Les dues idees es van ajuntar ahir a la sala SevenSeven de Manresa, en un acte privat en el qual els jugadors del Baxi Manresa van transmetre unes camisetes molt especials a aficionats del club, unes samarretes que han costat 14.172 euros.

El Bàsquet Manresa va informar la tardor passada que aprofitaria el partit contra el Casademont Saragossa al Nou Congost per fer una campanya de lluita contra el càncer. Els jugadors portarien unes camisetes especials que, en acabat, serien subhastades. Dues de cada per obtenir la xifra més gran possible. I així va ser. Un cop recaptats els diners, ahir era el moment de fer entrega dels trofeus als guanyadors. Amb algunes sorpreses.

Va explicar tot el procés la directiva Montse Seubas, que va destacar que havia estat una idea compartida amb el cap de comunicació, Damià Badia, conductor de l'acte d'ahir, i de Clàudia Fresno, directora de màrqueting i publicitat de l'entitat. «Vam buscar una causa transversal, que en mesura més gran o més petita ens afecta a tots. Quan parlàvem de diners recaptats, ho féiem de 3.000 o 4.000 euros. No ens imaginàvem que serien 14.000». El xec va ser entregat a les responsables locals de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, la de Manresa, Txus Pérez, la de l'Anoia, Èlia Gabarró, i la de Barcelona, Àngela Sánchez, que van explicar les diferents línies d'actuació de l'AECC. Aquestes engloben suport als malalts i als familiars però, sobretot, investigació, una partida a la qual dediquen uns 22 milions d'euros.



Reinventant la subhasta

Aleshores va ser el moment de l'entrega pròpiament dita. A l'acte només va faltar Deividas Dulkys, per motius personals. Seguint l'ordre dels números que llueixen a la samarreta, començant per Ryan Toolson i acabant per David Kravish, els jugadors van anar passant per l'escenari a fer l'ofrena.

Hi va haver casos especials. Un d'ells, el de la Grada d'Animació, que es va quedar amb la camiseta de Dani Pérez per 600.000 euros i que no se la quedaran, sinó que van anunciar que la sortejarien el dia en què el Joventut visitarà el Congost per aconseguir encara més diners. O el dels Fora Dubtes, que van licitar per dues camisetes, la de Toolson i la de Kravish, precisament, repartint els diners recaptats, un total de 1.375 euros.

Un cop acabat l'acte, els assistents van poder parlar i fer-se fotos amb els seus ídols. Abans, el president de l'entitat, Josep Sàez, va destacar la feina dels representants de l'AECC, ja que «la nostra és una acció puntual, però ells treballen contra aquesta malaltia cada dia». A més, va tenir un moment per a l'humor en afirmar que «des del punt de vista egoista, ens va anar molt bé, ja que vam vèncer a un rival molt dur». Un altre premi a una bona obra.