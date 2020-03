Dos triomfs i una derrota, balanç dels equips del CTT Castellgalí a la lliga

Tres equips del CTT Castellgalí van tenir jornada de lliga. Els equips A i B de Tercera B es van enfrontar als respectius equips A i B del CTT Ateneu 1882. La formació A del CTT Castellgalí va imposar-se per 5 a 1 amb els germans Dani i David Mateo i Àlex Gómez. El resultat del B va ser desfavorable per 0 a 6 amb Carles Serra, Antonio Cobela i Ruben Garcia. En la categoria de Segona B, el CTT Castellgalí va jugar a casa del CTT Vilanova del Camí amb victòria bagenca per un contundent 0 a 6 amb Alba Arocas, Josep Montaner i Eduard Señor.

D'altra banda va tenir lloc la sisena trobada del circuit promeses. Del CTT Castellgalí: Ferran Paredes (lletra B), va passar segon de grup i no va poder continuar minvat per una forta grip; Jordi Hernàndez (lletra C), va quedar tercer de grup però no va poder passar; Èric Torner (lletra K), va ser segon de grup i va arribar a vuitens; Aniol Casellas (lletra L), fou primer de grup i va classificar-se fins als quarts de final; Oriol Font (lletra M), va quedar segon de grup, arribant a vuitens; Ruben Garcia (lletra O), va quedar segon de grup i va arribar a quarts de final; i el prebenjamí i debutant Roger Solà va quedar segon de grup i va ser eliminat als vuitens de final.