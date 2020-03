El Madrid remunta disset punts al Milà i el València és derrotat a Lió

El Reial Madrid es mantindrà una jornada més en segona posició després de guanyar per 73-78 a la pista de l'Armani Milà, en un duel en què els italians guanyaven per disset punts (30-13) a l'inici del segon període. El duel a porta tancada, per l'amenaça del coronavirus, va semblar afectar més els blancs que van trigar a entrar en el partit. De la mà de Rudy, amb 16 punts, i el suport de Laprovittola, Tavares i Thompkins, amb 13 cadascun, l'equip de Laso es va refer i va capgirar el marcador ja l'últim quart amb un parcial de 0-16. Tot i això, els llombards van respondre i Micov va tenir el tir per forçar pròrroga, però el va errar en quedar el seu tir massa curt.

El València, per la seva banda, va fer un pas enrere per entrar als play-off en perdre a la pista de l'Asvel Villeurbanne per 70-63. Malgrat els 14 punts de Guillem Vives, el conjunt de Jaume Ponsarnau no va poder aturar mai l'anotació de David Lighty, autèntic botxí, amb 20 punts. També jugats ahir: CSKA-Zenit (86-78); Zalgiris-Khimki (96-85) i Olympiacos-Panathinaikos (81-78). Avui es disputen l'Alba Berlín-Barça i el Bayern de Munic-Baskonia.



Bon inici de l'Iberostar

D'altra banda, ahir van començar els vuitens de final de la Lliga de Campions, torneig del qual va ser eliminat el Baxi. Un dels seus botxins, l'Oostende, va caure per 85-75 a la pista del Tenerife. Els canaris guanyen per 1-0 al millor de tres partits. Van destacar Shermadini, amb 25 punts. A més, Nymburk-Bandirma (92-70).