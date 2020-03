El Manresa FS remunta a Sant Joan i es classifica per a la propera fase de la Copa (2-3)

El Manresa FS va necessitar una remuntada per ser a la propera fase de la Copa Catalunya en la seva visita ahir al Pavelló Municipal de Sant Joan, on es va enfrontar a l'Athletic Vilatorrada, de Primera Catalana. L'equip santjoanenc, que compte amb una gran quantitat d'exjugadors del Manresa, va sortir amb gran intensitat a la primera part i va aconseguir avançar-se al marcador. Tot i l'empat d'Eric, els manresans no havien sortit amb el mateix nivell de concentració i no s'acabava de trobar còmode. Abans del descans, Edu va anotar el 2-1 que posava els locals per davant.



Canvi radical a la segona part

Després d'una primera part amb errades defensives, el Manresa va sortir molt més activat al segon temps. L'equip visitant va començar a pressionar molt amunt. L'esforç dels santjoanencs per sortirse'n va generar un desgast físic que va acabar pagant. Asis va igualar el marcador després d'un gran xut exterior. El Vilatorrada defensava com podia i buscava contraatacar però els manresans cada vegada tenien més ocasions.

A falta de cinc minuts per al final del partit va arribar la remuntada del Manresa. Una mala sortida del porter local va permetre a Pep Costa tenir una pilota morta que no va desaprofitar. Quan encara quedaven dos minuts de joc, als santjoanencs se'ls hi va complicar encara més el partit, amb l'expulsió del seu jugador Isaac. Els moments finals van ser de possessió total pel Manresa.