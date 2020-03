Porta tancada per a duels entre espanyols i italians

L'Atalanta es va imposar al València per 4-1 en el partit d'anada

L'Atalanta es va imposar al València per 4-1 en el partit d'anada europa press

El ministeri de Sanitat va recomanar ahir que els esdeveniments esportius en què s'esperi una gran afluència d'aficionats procedents de zones de risc pel coronavirus, com el nord d'Itàlia, es disputin a porta tancada. Entre aquests enfrontaments hi ha el partit de Lliga de Campions entre el València i l'Atalanta de dimarts vinent a Mestalla i el Getafe-Inter de Milà de la Lliga Europa, de dijous, dia 12.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar aquesta decisió presa conjuntament amb les comunitats implicades i el Consell Superior d'Esports, que afecta dos partits més de bàsquet: el de l'Eurolliga masculina entre el València i l'Armani Milà de demà i l'Spar CityLift Girona-Venècia de l'Eurolliga femenina que s'ha de jugar el 19 de març.

Aquesta és una mesura que, des del punt de vista esportiu, afecta molt a les aspiracions del València d'arribar als quarts de final de la Champions, ja que l'equip confiava en la força de la seva afició per remuntar el 4-1 en contra del partit d'anada. També afectarà el Getafe en el duel d'anada del vuitens de final de la Lliga Europa contra l'Inter, tot i que en aquest cas és probable que el partit de tornada al Giuseppe Meazza també es disputi sense públic.

En els dos partits de bàsquet, es tracta d'enfrontaments de les respectives lligues, amb la qual cosa l'afectació esportiva sembla, en principi, més limitada.

En aquesta llista no entrarien els partits que tinguin «un impacte reduït quant al nombre d'aficionats». Seria el cas d'un campionat de tennis taula adaptat programat aquest cap de setmana a Girona i que té la participació de deu esportistes italians, com va posar d'exemple Illa.

Per contra, aquells esdeveniments que tinguin alguna relació amb les zones de risc (les regions italianes de Llombardia, Piemont, l'Emília Romanya i Vèneto, a més de Xina, Singapur, Corea del Sud, Iran i Japó, el consell del ministeri és de suspendre'ls, a més de no viatjar a aquestes àrees «excepte que sigui imprescindible».

En la decisió sobre el Getafe-Inter, no hi té res a veure el fet que hi hagi mig centenar de casos a la Comunitat de Madrid, sobretot a Torrejón, sense que se'n conegui l'origen del brot.