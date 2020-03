El president de la UEFA vol ser optimista sobre la propera Eurocopa

El president de la UEFA, Alekasander Ceferin, va assegurar ahir que la confederació europea manté les perspectives que la propagació del coronavirus no afecti la celebració de l'Eurocopa, que s'inaugurarà el juny a Roma. El dirigent eslovè va afirmar que «tractarem de ser optimistes. Organitzem una competició que tindrà lloc a dotze països. Tenim preocupacions relacionades amb la seguretat, la inestabilitat política i una de les preocupacions és el virus. Ho estem afrontant i tenim confiança».

Preguntat sobre si la UEFA té una data límit per decidir sobre mesures extremes respecte del coronaviurs, entre elles la possible cancel·lació de l'esdeveniment, Ceferin va respondre amb un rotund «no». El secretari general de l'organisme, Theodore Theodoridis, va explicar que es troba en contacte continuat amb les federacions. «Hem d'analitzar la situació cas per cas. Hem treballat en diferents escenaris. Cal no oblidar que l'Eurocopa comença el juny. Tenim d'altres partits que són d'aquí a un parell de setmanes». Respecte les declaracions del president de la FIFA, Gianni Infantino, sobre que no es pot descartar l'anul·lació de l'Eurocopa, Theodoridis va manifestar que «ell em va dir que no havia dit això».



La Lliga de Nacions ja té grups

D'altra banda, ahir es van sortejar els grups de la primera fase de la segona edició de la Lliga de Nacions, una competició que va guanyar Portugal l'estiu passat i que ha canviat de format. Si en el debut hi havia quatre grups de tres equips en cadascuna de les principals lligues, ara n'hi ha quatre de quatre, amb la qual cosa s'han repescat els països que van baixar de categoria.

Un d'ells és Alemanya, que va quedar enquadrat en el mateix grup d'Espanya, que completen Ucraïna i Suïssa. Es tracta de grup 4. En el grup 1 hi ha Països Baixos, Itàlia, Bòsnia i Hercegovina i Polònia; en el 2 hi haurà Anglaterra, Bèlgica, Dinamarca i Islàndia i en el 3, Portugal, França, Suècia i Croàcia. També es van sortejar la resta de lligues, amb conjunts de més nivell.

El director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol, José Francisco Molina, va sorprendre en afirmar que «hem evitat rivals durs quant a nom», una afirmació sorprenent tenint en compte que Alemanya és al mateix grup. Segons Molina, «Suïssa i Ucraïna són potents i han fet una gran classificació per a l'Eurocopa».