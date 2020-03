Un terç de la lliga per ratificar-se

La salvació està encarada. El CE Manresa té a prop la permanència a Tercera Divisió, la categoria guanyada la temporada passada després d'onze anys pel pas per categories molts menys reconegudes com la Primera i la Segona Catalana. Els problemes institucionals que persegueixen el club els darrers mesos no semblen, almenys de moment, un parany insalvable per a la plantilla i l'equip tècnic del primer equip, que està aconseguint bons números en una categoria molt exigent.

Sobretot s'ha de parlar d'una crisi econòmica que l'actual junta gestora està mirant de pal·liar de la millor de les maneres, tot i la dificultat per trobar diners. En aquest sentit, per aquesta setmana està previst el pagament del mes de febrer i d'una de les mensualitats endarrerides, tant al primer equip com a la base; això serà possible gràcies bàsicament a la primera part de la subvenció de la Federació Espanyola, el 50% dels 42.000 euros atorgats (més 4.000 per desplaçaments).

Als problemes econòmics, s'hi han afegit els darrers dies, els esportius, que també han arribat a la primera plantilla. En aquest sentit, la setmana passada va plegar el coordinador Xavi Baldajos (també entrenador del cadet A i de l'aleví A), al que van seguir altres tècnics del futbol base. El detonant, la planificació per part de la junta gestora del futur organigrama esportiu de l'entitat , a l'esquena dels actuals responsables, i amb un nom sobre la taula, el de l'entrenador Ferran Costa, ex del propi CE Manresa i del Gimnàstic, i actualment segon al primer equip del Terrassa (Tercera Divisió). Això, que en primera instància afectava al futbol base, també ha arribat al primer equip davant la rumorologia que deia que el propi Ferran Costa es faria càrrec de la plantilla de Tercera Divisió.

Dilluns al vespre, un representant de la junta gestora va donar explicacions al quadre tècnic del primer equip, encapçalat per Andreu Peralta. Francesc Sòria, responsable de comunicació del club ha comentat a Regió7 que «en cas cas s'ha tancat res amb ningú, entre altres coses perquè ni nosaltres sabem si serem al club la propera temporada. El que s'ha fet amb el Ferran Costa ha estat sondejar-lo per veure quina és la seva idea de planificació per a un club com el nostre, res més. En tot cas demano disculpes a aquelles persones que s'hagin pogut sentir decebudes. Valorem molt el que han hagut d'aguantar els darrers mesos tota la gent que cobra alguna cosa del CE Manresa. Precisament per això, en aquests moments, per a nosaltres és prioritari trobar diners».



Dos o tres triomfs més

El CE Manresa té per davant dotze partits, el primer diumenge a la tarda a la Pobla Mafumet (17 h). Els més optimistes consideren que amb dues, o com a màxim tres victòries més, els manresans estaran matemàticament salvats. Cal recordar que de Tercera Divisió baixen dos equips, i un més per cadascun dels catalans que baixi de Segona B. Per tant podrien ser 3 o 4 els descensos, que posteriorment també podrien ser compensats per algun ascens de Tercera Divisió a la categoria superior.

El calendari que ha d'afrontar el CE Manresa és variat però destaca, sobretot, que s'haurà d'enfrontar als nou equips que té per sobre a la classificació (Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu, Europa, Vilafranca, Peralada, Vilassar, Pobla Mafumet i Granollers) que són els que lluiten per una plaça de play-off. També ha de jugar amb l'Igualada, el Banyoles i el San Cristóbal, que són formacions de la part baixa que s'estan jugant la permanència.