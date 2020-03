El Burgos roba el factor pista a Sàsser i el Saragossa no es deixa sorprendre

El San Pablo Burgos va aconseguir capgirar el factor pista en la seva eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions de bàsquet. L'equip de Joan Peñarroya va vèncer el Dinamo Sàsser per 81-84 i ara podrà accedir a quarts si s'imposa en el segon partit al Coliseum.

Els castellans van començar molt bé i es van arribar a escapar de quinze punts al descans (36-51), però una gran reacció sarda, liderada per Spissu, Bilan i Evans, va igualar el duel. En el tram final, Pierre va errar un tir lliure que hauria suposat l'empat a 82 i Clark va sentenciar a setze segons per al final. El triple final de Pierre ja no va entrar. Va destacar el partidàs de Benite, autor de 30 punts.

Per la seva banda, el Casademont Saragossa es va imposar a un altre dels botxins del Baxi, el Lietkabelis, per 76-67 en un duel dominat en tot moment. Seeley i Ennis, amb 14 punts, van ser els millors del conjunt aragonès. El màxim anotador del partit va ser l'ex del Manresa Sakic, que va acabar amb 18 punts.

En els altres partits, ple de victòries locals: Türk Telekom-Besiktas (89-78); Hapoel Jerusalem-Peristeri (91-78); AEK Atenes-Bonn (92-85) i Dijon-Nijní Novgòrod (88-73).