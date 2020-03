El Catalònia-Joviat ja es troba en lloc de promoció d'ascens a Primera Catalana

El duel entre el Catalònia Joviat i el Moià Moianès no va decebre les expectatives del grup II de Segona Catalana. Va ser en tot moment molt igualat, tot i que va acabar 6 a 4 a favor dels manresans, que se situen en posició de promoció d'ascens. Sanpera i Bohigas van ser els primers en anotar: taules i victòria respectivament. A les acaballes del matx la derrota de Juli Pérez al segon tauler semblava complicar la victòria, però Francesc Garriga i David Armengol van aconseguir taules en posicions a priori difícils i les victòries de Josep Freixas i Joan Ramon Menac van reblar el marcador final: 6-4. El Catalònia Joviat té al davant dos enfrontaments senzills contra el 7è i el 10è classificats, i tampoc no es pot descartar aconseguir l'ascens directe.

En canvi, el Catalònia-Joviat B, a Preferent, sembla abocat al descens: va encaixar una nova derrota, si bé per la mínima, contra el Balsareny-Sallent. El 5,5 a 4,5 final dona fe de la igualtat que va imperar als taulers, amb un parell de partides que semblaven resoltes a favor dels manresans però que es van perdre en finals mal jugats. Cal destacar la partida d'Antoni Pérez al primer tauler, ja que s'enfrontava al Mestre Català Quim Junyent. Un final jugat amb precisió quirúrgica va convertir una posició aparentment de taules en una victòria fàcil en aprofitar un petit error del rival. Dan Clotet i Jordi Castells també van aconseguir victòries, fidels al seu estil.

A Segona Provincial, el Catalònia-Joviat C va fer valer la seva superioritat en ELO sobre el Santpedor D, tot i que va haver de lluitar més o menys en totes les partides. Josep Muñoz va guanyar la seva per la via ràpida, seguit d'en Joan Pérez, després de força alternatives en l'equilibri de forces. Marfà amb un potent atac sobre un rei desprotegit, Sallent amb moviments precisos al final i Ferrer dominant un final de peons van donar el cop de gràcia. Només la der-rota de Burniol al primer tauler va evitar el ple dels manresans, que van posar un contundent 1-5 al marcador. El Catalònia-Joviat D també va dominar clarament el seu matx enfront el Manlleu C, a qui van endossar un contundent 0-4. Mal dia en canvi per a l'equip sub-12, que va encaixar una dolorosa derrota (4-0) a mans del Montornès. L'esquadra vallesana va presentar un equip superior, però els nois del Catalònia-Joviat no van tenir un dia encertat.