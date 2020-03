L'Eurolliga i el Govern s'enfronten pel coronavirus

? L'Eurolliga va demanar ahir que el partit entre el València i l'AX Milà d'avui es jugui amb públic, tot i l'amenaça de coronavirus, ja que cap aficionat dels italians no té previst de desplaçar-s'hi. Al matí, la ministra Irene Lozano havia assegurat que el partit es disputaria a porta tancada «sí o sí», seguint el protocol per a aquests casos. Mentrestant, el club, el València, es trobava ahir al mig i no tenia notícia sobre si el duel, finalment, tindrà públic o no.