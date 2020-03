El Cadí la Seu s'enfronta al gegant gironí en l'inici de la seva segona Copa

El Cadí la Seu inicia avui la participació en la seva segona Copa de la Reina contra l'equip que el va eliminar ara fa dotze mesos. L'Spar CityLift Girona, vigent campió de lliga i segon classificat a la lliga, surt de favorit en el duel que tindrà lloc a les sis de la tarda al Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, on hi ha prevista la presència d'una vuitantena d'aficionats de la Seu. Els que no s'hi hagin pogut desplaçar podran seguir el partit a través del marcador del Palau d'Esports de la capital de l'Alt Urgell.

L'equip de Bernat Canut no ha entrat en la Copa com a cap de sèrie com en l'edició passada. La seva trajectòria a la lliga no ha estat tan regular i, a més, va haver de compaginar els partits de la competició domèstica amb les de l'Eurocup, on va arribar fins a la segona ronda eliminatòria. L'equip ha afrontat, de la mateixa manera, la baixa de la base Yurena Díaz i això l'ha condicionat.

Per a la presència en la competició, Canut va explicar a la prèvia que «no puc estar al cap de les jugadores, però espero i crec que els fa tanta il·lusió com a mi participar en la competició i portar aquest club a Salamanca. Des de l'any passat, amb el nou format de vuit equips, la competició s'ha tornat molt més atractiva».

Respecte del partit d'avui, «podria començar a mencionar les virtuts o les jugadores que té el Girona, però confio plenament en les nostres jugadores. Volem disputar un partit totalment desacomplexat. Tenim exemples de partits recents en què hem jugat molt bé a Girona quan hem sortit desinhibits».

Canut va posar com a exemple «l'últim partit de lliga, del desembre, contra elles, el darrer del play-off de l'any passat o el de la temporada anterior en què vam gua-nyar són exemples d'un equip que va sortir sense cap complex d'inferioritat. L'objectiu és arribar vius al final del partit i que passi el que hagi de passar».