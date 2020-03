L'artesenca Elena Rueda obre el tercer curs a l'elit Spartan

arxiu particular

L'especialista en curses d'obstacles artesenca Elena Rueda iniciarà la tercera temporada consecutiva competint a la categoria Elit de la franquícia Spartan Race, aquest cap de setmana.

La corredora bagenca prendrà part en la primera de les proves que conformen les National Series d'enguany, amb seu a Palma de Mallorca, una de les cites clàssiques del circuit estatal Spartan Race. A la finca de 280 hectàrees que acull la competició, situada a un quart d'hora del centre de Palma, es desenvoluparan curses de les modalitats Super (de 10 km i 25 obstacles) i Sprint (de 5 km i 20 desafiaments).

Entre els objectius que es traça l'artesenca per a aquest exercici hi figuren assolir la classificació per a l'Spartan European Championship d'Oberndorf (Àustria), l'Spartan Trifecta World Championship d'Esparta (Grècia) i l'Spartan World Championship, que enguany es trasllada del llac Tahoe (EUA) a Abu Dhabi.