El València no supera el duel a porta tancada

Un triple de Micov a l'últim segon de la pròrroga va donar a l'AX Milà la victòria a València (81-83) en el duel a porta tancada pel coronavirus. Tres tirs lliures errats pels locals van decidir. Per la seva banda, el Reial Madrid va vèncer l'Asvel per 87-78 i obliga el Barça a fer-ho avui contra el Bayern per igualar en el segon lloc. També ahir, Zenit-Zalgiris (76-75) i Panathinaikos-CSKA (66-97).