Curro Segura: «L'ambient que hi haurà a Manresa ens obligarà a fer un esforç mental»

L'entrenador granadí del Betis, Curro Segura, és conscient de la importància d'un partit que el pot deixar a una sola victòria del Baxi i amb l'average favorable o que el pot desplaçar a tres i la diferència de punts perduda. Per això, i perquè li venen tres desplaçaments en els quatre propers partits, ahir afirmava que «tenim ganes de repetir el que ja vam fer a Fuenlabrada i guanyar a fora de casa. Serà complicat, ja que anem a una pista on l'ambient és molt dur i el públic farà molta pressió, però intentarem fer el millor bàsquet que puguem i endur-nos la victòria».

Segura recordava que «el públic del Manresa sempre dona suport. Són experts. Van guanyar la lliga i el club té moltíssima tradició. Ens obligarà a fer un esforç mental gran perquè l'ambient hostil no ens afecti i pensar que ens ajuda a nosaltres. Tenim gent que ha jugat allà i ens hem encar-regat que els altres sàpiguen què s'hi trobaran demà».

Respecte de l'equip de Pedro Martínez, «són un equip que juga bastant ordenat, amb una defensa sòlida i hem de tenir un bon ritme de partit, rebotar i córrer. Si no ho fem, ens costarà més» guanyar.

El preparador va explicar que «és una oportunitat per sumar i que un dels que tenen nou victòries no s'allunyi gaire. Ara tenim dos partits seguits a fora [Manresa i Saragossa], un a casa [Obradoiro] i tornem a fora [Estudiantes]. Lluny de San Pablo ho volem fer bé. Respecte de la victòria mínima del Baxi en el partit de la primera volta «no hi ha esperit de revenja, tot i que en el primer partit vam anar a davant més de trenta minuts i ells es van posar al davant al final. A veure si ara és al revés».