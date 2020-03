L'Igualada Rigat-Barcelos del 14 de març, ajornat pel coronavirus

La WSE Europe ha anunciat la suspensió de les competicions europees de clubs pel coronavirus. Això afecta el partit de tornada de la WSE Cup entre l'Igualada Rigat i el Barcelos que s'havia de jugar el proper dissabte 14 de març. El màxim organisme de l'hoquei europeu no ha aclarit si la suspensió és temporal o definitiva, afegint que seguiran l'evolució del virus per prendre més decisions. El tècnic de l'Igualada Francesc Linares ha agafat la part positiva de la decisió: «tindrem més dies per preparar la Copa i quan s'hagi de jugar, ja es jugarà». Avui, l'Igualada Rigat té partit de l'OK lliga a la pista del Noia (20 h).