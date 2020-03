L'infantil queda fora de la Minicopa amb tres derrotes

? El Sedis Caditours, el combinat infantil del Sedis, va debutar i quedar eliminat ahir en la primera ronda de la Minicopa, que també es juga a Salamanca, després d'acumular tres derrotes. Al partit inicial va cedir per 22-15 davant del Mann Filter Casablanca de Saragossa. Tot seguit, va perdre per 60-11 davant del GEiEG UniGirona i, finalment, va caure per un disputat 33-35 contra l'Al Qázeres.