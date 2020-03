Partit transcendent de l'Igualada amb el San Cristóbal

? Quan queden dotze jornades per finalitzar la competició de Tercera Divisió, l'Igualada, ara mateix en posició de descens, té avui dissabte a les Comes (18 h) un partit vital davant un rival directe per la permanència, el San Cristóbal d'Oliver Ballabriga. Els igualadins fan front a aquest duel amb ganes d'enganxar-se en la lluita per salvar-se, però després de perdre de forma molt dolorosa, diumenge passat a Peralada, amb un gol dels locals al minut 85, jugant amb superioritat numèrica els anoiencs. L'Igualada, que és penúltim, té 22 punts per 31 del seu rival egarenc d'avui.