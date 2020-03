La Pugo Regis de Puig-reig obrirà el foc de la primera Copa Trail Running Berguedà

La Pugo Regis Trail de Puig-reig donarà el tret de sortida a la primera edició de la Copa Trail Running Berguedà, un circuit de vuit curses de muntanya, algunes ja arrelades i consolidades al territori. Aquesta prova d'arrancada tindrà lloc el proper dia 15 de març amb dues distàncies, una de 25 km (1.000 metres de desnivell positiu), puntuable per a l'esmentada Copa Trail Running Berguedà, i una altra de més curta de 15 km (600 m de desnivell positiu). També hi haurà proves infantils per a totes les categories i edats, des de prebenjamins fins a cadets.

Aquesta cursa de Puig-reig pretén reivindicar el Baix Berguedà com a territori de muntanya i natura, a l'ombra de l'alt Berguedà i el seu territori prepirinenc. Pau Ventura, responsable de comunicació del CQUIE, entitat organitzadora, ha comentat que «els corredors podran gaudir d'un itinerari ple de corriols, amb pujades i baixades tècniques que faran del traçat un autèntic trencacames». L'itinerari pretén mostrar part del patrimoni cultural i natural del municipi i del Baix Berguedà; es passarà per indrets com l'església i casa de Periques, nucli templer; el Turó de la Senyera i el Serrat de l'Oca, on s'hi van trobar restes ceràmiques dels primers assentaments ibers de la zona; o algunes colònies tèxtils, nucli empresarial de la comarca i el país del segle XIX.

La sortida de la cursa es farà al Castell de Puig Reig, amb la qual cosa es pretén donar a conèixer els templers, una orde de l'edat mitjana molt important al municipi. Aquest fil donarà identitat a la cursa. Des del Centre Quitxalla Excursionista (CQUIE) de Puig -reig, entitat amb tradició organitzadora d'esdeveniments esportius a la comarca, es va voler recuperar aquest tipus d'iniciatives i reivindicar les curses tradicionals que abans organitzaven els pobles a través de les entitats i el teixit associatiu del poble. Ramon Santasusana, president del a secció de muntanya del propi CQUIE ha assenyalat que «l'objectiu principal de la cursa és que la gent se senti com a casa, oferint un circuit i uns serveis excepcionals de primeríssima qualitat a un preu econòmic».

Els corredors/es es podran inscriure a la web www.pugoregistrail.cat fins dijous 12 de març a la nit. Si no s'ha arribat als 300 inscrits, es podran fer inscripcions presencials el dissabte 14 de març a la tarda o el mateix diumenge 15 al matí. De cada inscripció realitzada, es destinarà un euro a l'associació Sense Por, una entitat de Puig-reig que treballa activament per ajudar en campanyes i treballs d'investigació contra malalties com el càncer o el Parkinson.