Un renovat estatal d'enduro s'estrena amb Josep Garcia com a favorit

Amb el surienc Josep Garcia com a rival a batre, aquest cap de setmana engega una nova edició del Campionat d'Espanya d'Enduro. La primera prova tindrà lloc a Antas (Almeria) amb grans novetats. L'anomenat SuperEnduro estarà patrocinat per GRO, se celebrarà en el punt central de la població organitzadora i el temps registrat comptarà per a l'endemà. La prova Extrema REDD-Dunlop tindrà el seu propi premi. Per a les noies, les inscripcions seran gratuïtes. En aquest apartat hi prendran part les bagenques Mireia Badia (actual campiona) i Kate Vall. L'estatal d'enguany contempla fins a sis proves, la darrera de les quals tindrà lloc a Solsona el dia 1 de novembre.