Ronaldinho ingressa a presó preventiva per haver entrat a Paraguai amb passaports falsos

L'exjugador del FC Barcelona i internacional brasiler Ronaldinho de Assis Moreira continuarà a la presó preventiva -fins a un període màxim de sis mesos- per haver entrat a Paraguai, país al qual acudia per uns esdeveniments solidaris de la fundació 'Fraternitat angelical', amb uns presumptes passaports falsos.

Ronaldinho, que va viatjar al costat del seu germà Roberto, ha estat detingut per segona vegada després de passar la nit a la presó d'Asunción, i aquest dissabte la fiscal general ha ordenat la seva detenció. "Estem davant un fet punible greu perquè va atemptar contra els interessos de la República de Paraguai", va indicar Clara Ruiz davant els mitjans.

L'exjugador brasiler, que va cobrir les seves mans amb una manta perquè no es veiessin les esposes, "reuneix tots els requisits" perquè romangui a la presó. "Hi ha perill de fugida, no té arrelaments al país, va entrar de manera il·legal i s'està quedant de manera il·legal. Per això el jutjat ha considerat que segueixi a la presó", va afegir la jutgessa.