Setién perd Arthur per al difícil partit d'avui contra la Reial Societat

El tècnic del Barça, Quique Setién, va declarar ahir que opina que el clàssic contra el Reial Madrid de la setmana passada no els deixarà «seqüeles» per al difícil partit d'avui contra la Reial Societat, en què l'equip blaugrana tindrà una altra baixa. El club va confirmar ahir que Arthur té una lesió al turmell, i que li estan aplicant factors de creixement. No té data de tornada.

El tècnic, fidel al seu habitual discurs optimista, va afirmar que «estic bastant tranquil. Sé que començarem aquest partit havent superat el de l'altre dia, que no ens deixarà seqüeles. Caldria haver fet millor les coses, però vam generar set ocasions clares de gol que podríem haver marcat. És un bagatge ofensiu important».

Tot i haver perdut el primer lloc a la classificació, Setién va assegurar que «no pots dir que hi hagi un clar favorit perquè això canvia cada setmana. L'important són les situacions que crees».

Respecte de la Reial Societat, un equip que arriba amb la moral alta després d'haver-se classificat per a la final de la Copa, la seva primera en 32 anys, va indicar que «té grans jugadors que es troben en un bon moment. Esperem un partit compromès, amb dificultats ja que sempre complica les coses al Barça». També va parlar d'Ansu, que «va tenir més protagonisme al principi però comptem amb ell. És un noi que treballa moltíssim». Al Bernabéu, però, va quedar clar que Braithwaite és davant seu a la lliga.



La bassa d'oli

Setién també va sortir al pas a les informaciones segons les quals hi ha mala maror al vestidor blaugrana per les maneres del segon tècnic, Eder Sarabia. L'entrenador cantàbric va respondre a un periodista que li va insinuar que no tenia el control del vestidor dient que «no sé en què et bases, és una bassa d'oli».