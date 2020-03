Sis atletes de casa nostra seran als estatals de cros

Dins d'una àmplia agenda d'activitats atlètiques al llarg del cap de setmana, tres atletes de l'Avinent Manresa i dos més del CA Igualada Petromiralles representaran la selecció catalana en els Campionats d'Espanya de cros per seleccions autonòmiques que tindrà lloc demà, diumenge, a Saragossa. El CAM hi serà amb Meritxell Soler a l'equip sènior, Irene Batlle a la formació sub-23 i Jan Bayona a la sub-20. El CAI hi serà representat amb Naima Ait Alibou en sub-23 i Riduan Boulbayem en sub-20. Per la seva part, Miqui Riera (CAM) correrà amb Catalunya l'estatal de cros sub-18, en aquest cas a Pamplona.