El Barça de Setién té un problema real

El FC Barcelona va tornar a mostrar signes de debilitat tot i guanyar per la mínima gràcies a un gol de penal de Messi, en un partit molt gris del conjunt de Quique Setién. La Reial Societat va fer mèrits suficients per endur-se un premi en forma de punts del Camp Nou, però la poca efectivitat i el desgast físic del partit de semifinals de dimecres al camp del Mirandés va passar factura al conjunt dirigit per Imanol Alguacil. El Barça està saturat. Des de fa temps, el seu futbol no ofereix confiança. De vegades sembla que vol i no pot, a l'equip blaugrana li falta confiança i quan s'enfronta a equips amb personalitat pateix massa.

La Reial Societat d'Imanol Alguacil, flamant finalista de la Copa del Rei, va plantejar un enfrontament obert, la idea que molts equips repeteixen aquest any al Camp Nou, els quals, amb una mica d'atreviment i molta pressió, en tenen prou per posar en dificultats els jugadors de Quique Setién. Ahir no en va ser cap excepció. La millor notícia per al Barça és que per fi té un jugador que va a l'espai, Martin Braithwaite, que és una bombona d'oxigen per a Leo Messi, amb qui es va entendre des del primer minut.



Braithwaite, el més actiu

Des de la banda esquerra, va ser el danès qui va agitar l'equip. Va intentar els duels directes, va buscar la profunditat i sempre va tenir entre cella i cella la porteria de Remiro. Seva va ser la primera ocasió, en una rematada al minut 10, i també la segona, cinc minuts més tard, després d'una gran combinació amb Leo Messi.

Més enllà de Braithwaite, el Barça no tenia gaires més recursos. Va tenir problemes per sortir amb la pilota jugada des del dar-rere, on Marc-André ter Stegen va patir massa, Rakitic no va estar fi en la creació i al Barça li va costar molt en les transicions, en les quals la Reial es plantava fàcilment davant la porteria local; això sí, amb poc perill. El central francès Lenglet va veure la cinquena targeta groga per una dura entrada i es perdrà el proper partit de lliga al camp del Mallorca. En una arrencada d'orgull a la mitja hora, un robatori de Messi a Llorente va estar a punt de ser l'1-0, tot i que la millor ocasió del Barça no va arribar fins al minut 40, quan una combinació entre Braithwaite, De Jong i Messi no va ser culminada per l'argentí. La Reial va apuntar més que va disparar, i la seva millor opció la va generar una gran passada de Barrenetxea que Portu no va poder controlar. A la mitja part, com unes quantes vegades ja ha passat en aquest curs al Camp Nou, el 0-0 va ser el símptoma del que va passar després.



Reacció sense encert

Els millors minuts del Barça es van viure en el primer quart d'hora de la segona part. Messi va tenir més presència en atac i els blaugrana van tenir fins a cinc ocasions per decidir el partit. L'argentí va poder avançar el seu equip al minut 54 i al 60, però la més clara va ser una rematada del croat Rakitic que va salvar Remiro al minut 65. Dos minuts més tard, els locals van perdonar el primer gol en una jugada col·lectiva en què Alba no va encertar en l'última passada. A partir del minut 70, i ja amb Oyarzabal i Zubeldia sobre el terreny de joc, el conjunt visitant va aconseguir tenir el control del joc. Al minut 73 va aparèixer Lenglet per evitar el gol de la Reial. Isak en una internada a l'àrea, va buscar la passada de la mort cap a Portu però el central francès Lenglet va interceptar la pilota per evitar el perill.



VAR, penal i gol

Quan faltaven deu minuts per al final va aparèixer el VAR per decidir el partit. Arturo Vidal, que partia en posició de fora de joc però que no va intervenir en primera instància, va enviar una centrada a l'àrea petita que va ser desviada per Le Normand amb les mans. Munuera ho va tenir molt clar després de ser avisat pel VAR i va assenyalar la pena màxima. Messi, des dels onze metres, no va perdonar i, amb un xut ajustat al pal, va superar Remiro per calmar els ànims del Camp Nou. En l'última jugada del partit, després dels cinc minuts d'afegit, en un contraatac ràpid del Barça, Messi va buscar Ansu Fati perquè aquest assistís Jordi Alba per marcar, però el jove davanter estava en fora de joc i l'àrbitre va anul·lar el segon gol blaugrana. Revisió i final del partit amb mocadorada de l'afició culer cap a la llotja del Camp Nou.