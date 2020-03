El Burgos guanya per segon cop davant un Fuenlabrada batallador

El San Pablo Burgos va aconseguir una nova victòria a la Lliga Endesa davant el Montakit Fuenlabrada, en un partit en el qual, al principi, els jugadors dirigits per Joan Peñarroya van ser molt superiors i van arribar a dominar de fins a vint punts, però després del pas pels vestidors els madrilenys van creure en la remuntada fins al final i van tenir opcions d'endur-se una victòria èpica.

Després de dos tirs lliures anotats per McFadden, Tomás Bellas va treure una falta i va tenir la possibilitat d'empatar des de la línia de personal. No obstant, el base dels visitants va errar els dos llançaments i Mockevicius va capturar el rebot ofensiu, però tampoc va poder anotar. Posteriorment, Vitor Benite no va perdonar i va sentenciar un triomf que estava encarrilat al tercer quart però que va córrer molt perill al final.