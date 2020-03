El CF Igualada segella el cinquè triomf i els blaus somien en la permanència

La salvació és a l'abast. El Club de Futbol Igualada va assolir ahir una victòria cabdal que permet als jugadors de Marc Cabestany somiar en la permanència a la preuada Tercera Divisió.

A més, la derrota del CF Santfeliuenc, setzè classificat, contra l'Europa (0 a 2) incrementa les possibilitats dels igualadins de no només d'eludir les tres places de descens directe. Els atorga opcions reals de lluitar fins a les últimes jornades per la quinzena posició, que ara ocupen precisament el egarencs amb 31 punts, i evitar les posicions que podrien comportar perdre la categoria com a conseqüència del més que probable descens d'un o dos equips catalans de Segona B.

La transcendència del partit per a ambdós equips va propiciar que la tensió dels jugadors provoqués nombroses faltes i interrupcions des dels primers minuts del duel i que el nerviosisme dels futbolistes generés imprecisions.

En aquest context, elaborar el joc amb criteri i crear ocasions de gol va esdevenir una opció poc versemblant i les accions a pilota aturada es van convertir en la millor arma ofensiva d'ambdues formacions fins a l'equador del primer període. La primera oportunitat clara va correspondre a l'equip d'Oliver Ballabriga. Després de l'execució d'un servei de cantonada, un jugador del San Cristóbal va estavellar una rematada a un dels pals de la porteria de Pau Bosch (min 18).

L'ensurt va esperonar els blaus, que no van concedir cap més ocasió de gol al seu oponent fins al descans. En contraposició, un defensa visitant va impedir que una excel·lent rematada de cap de Pedro J. Calvo (min 24) atorgués avantatge als locals. Uns minuts després, el porter Dani Pérez va encertar a resoldre un cara a cara amb Martí Just. El primer temps va finalitzar sense gols.



Tres ocasions per decidir el duel

Les característiques del partit no van variar gaire durant els primers minuts del segon període. Les imprecisions i la tensió propiciaven un equilibri en el joc nociu per a les necessitats d'uns i altres.

Els blaus van revertir aquesta tònica a partir del min 60. Van transmutar l'ansietat en determinació, van apropiar-se de la possessió de la pilota i es van fer amb el domini del centre del camp. La intenció dels egarencs d'especular amb el resultat va contribuir a l'empoderament dels igualadins.

El fruit lògic de la proactivitat dels jugadors blaus van ser les ocasions de gol. Bernat Sansano (min 64) va gaudir de la primera en servir una falta. La pilota va fregar el travesser de la porteria visitant. Cinc minuts després, altra vegada Martí Just va disposar d'un mà a mà amb Dani Pérez que el porter del San Cristóbal va saber resoldre. Però el xut des de la frontal de l'àrea de penal d'Òscar García (min 77) va ser inabastable per al porter egarenc (1 a 0).

En els darrers minuts, els blaus van defensar amb criteri les envestides ofensives del seu oponent i van certificar la victòria.