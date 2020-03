Homenatge al bàsquet femení que va fer gran la ciutat durant sis anys

A la mitja part es va fer un acte d'homenatge a les jugadores que, entre el 1986 i el 1992, van aconseguir que la capital del Bages tingués equips a la màxima categoria tant masculina com femenina. Moltes d'elles van fer acte de presència damunt del parquet del Nou Congost, on van rebre una samarreta personalitzada del Baxi a mans de l'actual president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, i van rebre un fort aplaudiment de la graderia. Abans de començar el segon quart, també es va recordar el Dia Internacional de la Dona d'avui. Una de les animadores va llegir un manifest en què recordava com d'important és la dona en l'esport d'avui en dia i totes les que hi havia a la grada es van aixecar i van rebre el seu petit tribut.