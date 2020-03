L'handbol blaugrana ja és a les portes d'un altre títol

El Barça d'handbol ho té tot a favor per revalidar avui el títol de campió de Copa, veient la seva superiorat davant de tots els rivals. Ahir va tornar a convertir la semifinal contra l'Ademar Lleó en una passejada que es va resoldre amb una clara victòria per 34-23 i avui s'enfrontarà a un Benidorm que es va classificar ahir per a la seva primera final d'un campionat estatal important.

En el primer partit de la tarda, els alacantins van derrotar el Liberbank Conca per un sol gol, 27-28, gràcies a una diana de Simonet en l'últim segon de la pròrroga que va servir per derrotar el conjunt manxec. Com era esperable, el partit va ser molt igualat i el Liberbank el va dur al temps suplementari gràcies a un llançament des d'onze metres de Nathan Suárez que se li va escapar al porter Terçariol. En el temps suplementari es va mantenir la igualtat fins que l'argentí Simonet va donar la victòria a la considerada ventafocs del campionat amb un llançament que Maciel no va aturar.

En l'altra semifinal, el Barça ja va sentenciar el partit al descans, en escapar-se per nou gols de diferència (20-11), gràcies a la bona actuació del porter danès Kevin Möller. Els lleonesos van augmentar la intensitat guiats per Slavic, però, tot i així, no van aconseguir amenaçar el conjunt de Xavi Pascual, que va tenir en Aleix Gómez el seu màxim anotador, amb cinc gols, seguit dels quatre d'Aron Palmarsson. Si no passa res estrany, un altre títol caurà avui de la banda blaugrana.