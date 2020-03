L'Igualada HC encaixa a Sant Sadurní la tercera derrota seguida i és setè

Tal com va passar dimarts contra el Barça a les Comes, l'Igualada Rigat HC va competir a Sant Sadurní però altra vegada va cedir una derrota, aquesta vegada per la mínima, contra l'equip de Pere Varias. L'ensopegada igualadina, combinada amb els triomfs del Girona i del Caldes, relega els anoiencs al setè lloc quan només falta una jornada per al final de la fase regular de l'OK Lliga.

Jordi Méndez (min 3) va avançar els arlequinats en el marcador. Els igualadins van neutralitzar les escomeses ofensives dels locals fins que Xavier Costa i Aleix Esteller van capgirar el resultat (2 a 1).

Ton Baliu (min 22) i Roger Bars, ja al segon període (min 31), van reequilibrar el marcador, però els arlequinats ja no van poder replicar el gol de Jordi Ferrer (min 43).