El Mallorca i el Celta agafen marge respecte de l'Espanyol

El Mallorca fa per un pas de gegant en la seva lluita per la permanència després de guanyar per la mínima en un duel molt igualat al camp de l'Eibar (1-2). Amb aquest triomf, sumat a l'empat del Celta de Vigo al camp del Getafe (0-0), l'Espanyol es troba a sis punts de la salvació a falta del seu enfrontament d'aquest matí al camp de l'Osasuna (12h). El partit entre l'Eibar i el Mallorca va acabar amb victòria visitant gràcies a la gran intensitat dels balears. L'equip visitant es va avançar amb un gol de Daniel Rodríguez just abans d'arribar al descans. A la represa, el japonès Kubo va encarrilar els tres punts davant d'un conjunt local que va aconseguir disminuir la distància al descompte gràcies a Bigas.

En l'enfrontament del Celta de Vigo al camp de la gran revelació, el Getafe, el conjunt visitant, necessitat de sumar punts, no va poder passar de l'empat a zero gols. El local Ángel va veure com li anul·laven un gol per fora de joc. Els madrilenys van acabar jugant amb deu homes, però els visitants no van trobar porteria.



Duel europeu

L'Atlètic de Madrid va tornar a empatar al Wanda Metropolitano davant del Sevilla (2-2) en un partit molt intens. De Jong va avançar els sevillans al minut 19, però Morata, de penal, i Joao Félix van capgirar en quatre minuts. Abans del descans, Ocampos, de penal, va posar de nou l'empat en el marcador. A la represa, el resultat no es va moure més.