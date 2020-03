Quique Setién: «L'equip està molt bé i fort anímicament»

? Quique Setién es va mostrar content en la roda de premsa tot i el mal joc del conjunt blaugrana: «Estic molt content per la victòria perquè era un partit molt complicat. Ara estarem més tranquils, i veig l'equip molt bé i fort anímicament». Setién feia una valoració del partit: «A la primera meitat hem estat millor superant la pressió i generant alguna ocasió, i a la segona hem perdut una mica de confiança i han estat a punt d'aprofitar-ho». Sobre els xiulets de l'afició, Setién es va mostrar contundent: «L'afició potser no té en compte que la Reial et pugui dominar com ho pot fer aquest equip, té molt mèrit el que estan fent». Jordi Alba es va tapar les orelles durant la celebració del gol anul·lat i en va fer referència a la zona mixta: «A ningú li agrada que el públic vagi en contra nostra. Respecto a tothom, però també m'han de respectar a mi. No m'agrada que xiulin al minut 15 amb empat a 0».