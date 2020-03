El Berga juga tot el segon temps amb un home menys i rep un resultat enganyós

El Berga va patir un nou episodi de mala fortuna en el partit d'aquest cap de setmana enfront el Can Trias. Els berguedans van merèixer més en un matx on van haver de jugar amb un home menys durant tot el segon temps. En els primers 45 minuts, el conjunt visitant va gaudir de nombroses oportunitats per avançar-se en el marcador, però l'encert no acompanyava un Berga que aquest any sembla tenir la sort en contra. Per altra banda, al Can Trias només li va fer falta una arribada perquè Henne avancés els seus en el marcador (1-0), després d'una jugada desafortunada amb múltiples rebots. Instants abans del descans, el porter visitant va ser expulsat en rebre una polèmica segona targeta groga. Tot i això, el conjunt del Berguedà no va defallir i va seguir generant perill a l'àrea rival. Després d'un parell d'oportunitats per haver pogut anivellar l'electrònic, va tornar a ser Henne qui va incrementar l'avantatge (2-0). Aquesta diana va fer molt de mal a les aspiracions d'un Berga que va es va anar fonent a poc a poc. L'esgotament de jugar amb un home menys començava a passar factura i els locals ho van aprofitar per sentenciar anotant el 3-0 final, obra de Mullor.