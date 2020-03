El Calaf no reacciona a temps i és incapaç d'aturar l'encert golejador inicial del Sabadell

El Calaf es va veure sorprès per un inici de partit en què el seu rival, el Sabadell B, va fer una pressió elevada que incomodava la sortida de pilota de la defensa visitant. Des del primer moment es va viure un duel molt intens amb forces ocasions de gols. Els sabadellencs es van trobar amb el primer gol després d'un contracop ben executat que va deixar sol el davanter local davant de Martínez per anotar el primer gol del partit a plaer. En la següent jugada, després de recuperar la pilota, el Sabadell ampliaria el seu avantatge a través d'una centrada lateral que no va ser rebutjada per la defensa calafina. Instants després, el Calaf va entrar de nou al partit després que Martínez transformés una pena màxima. Però la mala fortuna va fer que el Calaf encaixés un altre gol abans d'arribar al descans, quan Ávila va introduir la pilota a la seva porteria després d'un mal rebuig. La segona part va ser dominada completament pels visitants, que es van llançar a l'atac amb l'objectiu de remuntar el duel. El gol que donava esperança als calafins va arribar massa tard, quan pràcticament no quedava més temps per jugar. El Sabadell es defensava en els darrers minuts de joc, tot esperant que l'àrbitre assenyalés el final del partit.