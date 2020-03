Els esportistes escolars també van tenir els seus reconeixements

Els premis Neptú es divideixen en dos actes, el primer per premiar els esportistes de les escoles i el segon per als integrants de les diferents entitats de la ciutat d'Igualada. La cerimònia es va dedicar als esportistes de totes les escoles de la ciutat d'Igualada. Primer es van fer mencions als esportistes escolars masculí i femení més destacats de primària de cada centre escolar (foto); a continuació els de secundària, i per acabar es va fer el reconeixement a persones que han dedicat els seus esforços a la promoció de l'esport escolar a Igualada, com és el cas de Jordi Rojas i Glòria Ros.